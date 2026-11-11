Công an phường Mỹ Phước Tây kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển 200 triệu đồng

Nhân viên ngân hàng và Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp bà Đ.T.M.T. không bị mất tiền.

Trước đó, bà Đ.T.M.T. (73 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước Tây) đến Phòng Giao dịch Cai Lậy của KienlongBank để chuyển tiền. Trong quá trình làm thủ tục, nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch và báo Công an phường Mỹ Phước Tây, để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, bà T. cho biết trước đó có một đối tượng gọi điện, tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo bà liên quan đến đường dây tội phạm ma túy. Đối tượng yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “xác minh dòng tiền”, đồng thời buộc bà giữ bí mật thông tin. Do lo sợ, bà T. làm theo hướng dẫn và đến ngân hàng chuyển tiền thì được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường gọi điện, đưa ra thông tin bịa đặt về việc nạn nhân liên quan đến các vụ án, đường dây tội phạm nhằm gây hoang mang, tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền để “phục vụ điều tra” hoặc “chứng minh sự trong sạch”.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền vào tài khoản do người khác cung cấp với bất kỳ lý do nào. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra, xác minh.

Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc, chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh; đồng thời thông báo cho người thân, nhất là người cao tuổi, để cùng phòng tránh.