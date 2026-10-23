Công an phường Liên Chiểu tổng kết cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh với ma túy

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng trong dịp này. Ảnh: PV

Trong đợt cao điểm từ ngày 5/8 đến 20/9, Công an phường Liên Chiểu tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 741 lượt trường hợp, phát hiện 67 lượt dương tính với 61 cá nhân. Qua đó, phát hiện, xử lý hình sự 9 vụ với 15 đối tượng, vượt 150% chỉ tiêu số vụ được giao; lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện tập trung, đạt 113% chỉ tiêu.

Cùng với đó, Công an phường tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tổ chức hơn 90 ca tuần tra vũ trang ban đêm, ứng dụng bản đồ số trong quản lý đối tượng ma túy. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng thông tin của phường và Công an phường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống ma túy.

Đối với công tác phối hợp tuần tra, các lực lượng đã tổ chức 120 lượt tuần tra, với 1.680 lượt người tham gia. Qua đó, nhắc nhở 22 trường hợp mở nhạc gây ồn ào sau 22 giờ, giải tán 11 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập nơi công cộng, hòa giải 8 vụ mâu thuẫn trong nhân dân và bảo vệ hiện trường 16 vụ tai nạn giao thông. Dịp này, UBND phường Liên Chiểu khen thưởng 5 tập thể, 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cao điểm 45 ngày đêm.