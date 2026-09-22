Công an phường Lê Chân tìm chủ sở hữu chiếc két sắt bị bỏ lại

Công an phường Lê Chân, TP Hải Phòng thông báo tìm chủ sở hữu chiếc két sắt ở địa chỉ 78 Cầu Đất, Lê Chân, TP hải Phòng.

Ngày 22/9/2026, Công an phường Lê Chân, TP Hải Phòng nhận được phản ánh của người dân về một chiếc két sắt được mang đến và để lại tại địa chỉ số 78 Cầu Đất, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được người gửi cũng như chủ sở hữu chiếc két.

Theo Công an phường Lê Chân, chiếc két sắt mang nhãn hiệu Philips, màu vàng nhạt, model SBX202-5C0; trọng lượng khoảng 50 kg, kích thước 50 cm x 42 cm x 36 cm.

Công an phường Lê Chân thông báo, đề nghị cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến chiếc két sắt trên sớm liên hệ với đơn vị để xác minh, giải quyết theo quy định.

Thông tin liên hệ: đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ Công an phường Lê Chân, số điện thoại 0916.099.995; hoặc Trực ban Công an phường Lê Chân, số điện thoại 0225.376.481.