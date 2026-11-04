Công an phường Lào Cai triệu tập nữ tài xế ô tô chèn ép xe máy điện do thai phụ điều khiển

Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô VinFast VF3 liên tiếp chèn ép, va chạm với xe máy điện do chị P.T.T. điều khiển.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tiếp áp sát, chèn ép rồi va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển. Đoạn video thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) đến làm việc.

Theo lời khai của Sang, khoảng 15 giờ ngày 1/11/2026, Sang điều khiển ô tô chở con trai từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi lưu thông trên đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, Sang không bật tín hiệu báo chuyển hướng, dẫn đến mâu thuẫn với chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường), người điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho chị P.T.T. di chuyển về phía trước. Có thời điểm, ô tô đánh lái, quay ngang, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị P.T.T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát rồi va chạm vào đuôi xe máy điện, khiến xe đổ xuống đường. Chị P.T.T. được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Công an phường Lào Cai triệu tập Võ Tuyết Sang đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép và cản trở xe máy điện. Sang khai hành vi này xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với chị P.T.T.

Hiện, Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc; đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.