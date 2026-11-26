Các hành vi vi phạm ở nhiều lĩnh vực; trong đó nổi lên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 6 vụ, trộm cắp tài sản 4 vụ và gây rối trật tự công cộng 3 vụ.

Công an phường Lào Cai họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh việc xử lý các vụ án về trật tự xã hội, Công an phường Lào Cai đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường không ma túy.

Trong năm, đơn vị đã khởi tố 22 vụ án với 44 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy (tăng 07 vụ và 24 bị can so với năm 2025) với các tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Công an phường Lào Cai khởi tố 24 vụ án về trật tự xã hội và 22 vụ án liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, Công an phường Lào Cai cũng xử lý nhiều vụ phạm tội lĩnh vực kinh tế, giao thông và xử lý các vi phạm hành chính,…

Dự báo những tháng cuối năm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, Công an phường Lào Cai đang tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, quản lý chặt địa bàn và đối tượng; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, rà soát các khu vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng kiểm tra an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu Kim Thành.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tạo nền tảng giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.