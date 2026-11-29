Quang cảnh lễ khởi công.

Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà trong đợt này là cụ Đặng Thị Đại, sinh năm 1962, trú tại tổ dân phố số 46 Bản Phiệt, phường Lào Cai. Qua rà soát, khảo sát thực tế, Công an phường nhận thấy gia đình bà Đại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều kiện nhà ở còn nhiều thiếu thốn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng.

Xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái, với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chương trình, kế hoạch công tác Công an năm 2026, Công an phường Lào Cai đã chủ động tham mưu Đảng ủy phường, phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và các nhà hảo tâm vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ gia đình bà Đại xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Công an phường và đơn vị tài trợ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Đặng Thị Đại.

Công an phường đã kết nối, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thắng cùng hỗ trợ gia đình xây dựng công trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng, trong đó gia đình đóng góp 100 triệu đồng.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 22/01/2026 (tức ngày 15/12 âm lịch), giúp gia đình bà Đại có nơi ở an toàn, ổn định, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và cuộc sống.

Các lực lượng chung tay khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị Đại.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Công an phường Lào Cai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thắng; sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và Nhân dân địa phương.

Công trình mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng. Việc làm này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, gắn bó với Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Đồng thời, tiếp thêm động lực để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.