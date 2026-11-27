Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 147 của Công an TP. Hà Nội và Kế hoạch số 191 của Công an phường Láng. Tham dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Trọng Tùng (Phó Trưởng Công an phường Láng); Trung tá Nguyễn Văn Bằng (Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3), Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền (Cán bộ Đội Tuyên truyền Phòng CSGT CA TP. Hà Nội) cùng sinh viên các trường đại học trên địa bàn, các tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Nguyễn Trọng Tùng, Phó Trưởng Công an phường Láng nhấn mạnh phường Láng là địa bàn trọng điểm có mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện hằng ngày rất lớn, tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện và cơ quan. Thực hiện Kế hoạch số 147 của Công an TP. Hà Nội và Kế hoạch số 191 của Công an phường Láng, hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho cán bộ, sinh viên cùng nhân dân địa phương.

Nhấn mạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm chung của toàn xã hội với phương châm "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", đại diện Công an phường Láng quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giúp người dân nhận diện rõ các hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý phải chịu trách nhiệm; Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao trách nhiệm người điều khiển phương tiện (đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, giữ khoảng cách, tuyệt đối không sử dụng rượu bia); Xây dựng văn hóa giao thông, hình thành thói quen tự giác, ứng xử văn minh và nhường nhịn tại cơ quan, trường học và khu dân cư; Phát huy vai trò đoàn thể và nhà trường, tăng cường vận động nhân dân, đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức giao thông cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Công an phường giữ vai trò nòng cốt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nhân rộng các mô hình an toàn giao thông hiệu quả tại cơ sở.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ tại chương trình.

Cung cấp thông tin chi tiết tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra 741 vụ tai nạn giao thông, làm 489 người chết và 415 người bị thương.

Theo thống kê được cung cấp tại hội nghị, trung bình mỗi ngày thành phố xảy ra khoảng 2–3 vụ tai nạn, khiến 2–3 người tử vong. Đáng chú ý, có đến 80% số vụ tai nạn liên quan đến người điều khiển xe mô tô và xe gắn máy

Mạng lưới 11.000 Camera AI: "Mắt thần" truy vết vi phạm và bảo vệ an ninh

Một nội dung nhận được sự quan tâm lớn của hội nghị là hệ thống giám sát thông minh trên địa bàn Thủ đô. Theo thông tin được trình bày tại chương trình, Hà Nội đã vận hành hơn 5.000 camera AI và đang triển khai lắp đặt thêm 6.200 camera, dự kiến nâng tổng số lên hơn 11.000 camera trước dịp Tết.

Hệ thống camera AI hoạt động 24/24h, có khả năng nhận diện khuôn mặt và biển số ở khoảng cách từ 500 – 700m. Mỗi ngày, hệ thống phát hiện từ 1.000 đến 2.000 vi phạm (không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, vượt đèn đỏ, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn...). Thông tin vi phạm được cập nhật trên ứng dụng VN Traffic hoặc trang tra cứu của Cục CSGT sau 3-5 ngày.

Không chỉ phục vụ xử phạt, dữ liệu từ camera AI còn hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra vi phạm, truy vết phương tiện bỏ chạy sau va chạm cũng như hỗ trợ an sinh xã hội, tìm kiếm người già thất lạc về nhà an toàn.

Kỹ năng nhận diện điểm mù, xử lý sự cố và thực hành sa hình

Tại hội nghị, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn và quy tắc an toàn giao thông thiết thực, trong đó có cách nhận diện 4 điểm mù của xe tải, xe container, xe buýt gồm: điểm mù phía trước, hai bên hông, phía sau và khi xe chuyển hướng. Người tham gia giao thông được khuyến cáo không đi song song, không tạt đầu hoặc đứng sát các phương tiện trọng tải lớn.

Khi gặp biển báo nguy hiểm hình tam giác viền đỏ nền vàng, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn.

Về kỹ năng sơ cứu khi xảy ra tai nạn, người tham dự được hướng dẫn tắt máy động cơ phương tiện để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, kiểm tra mức độ nhận thức/vết thương của nạn nhân, khẩn trương gọi cấp cứu 115 và báo cơ quan công an, tránh tâm lý vô cảm chỉ đứng quay clip.

Bày tỏ góc nhìn về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay, sinh viên Nguyễn Thu Hà (Học viện Phụ nữ Việt Nam) chia sẻ: "Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc phần lớn xuất phát từ những giây phút lơ là, tâm lý chủ quan khi lái xe, cùng với việc một bộ phận sinh viên vẫn còn thiếu hiểu biết về luật giao thông".

Đồng quan điểm, sinh viên Vũ Khởi Kỳ (Học viện Phụ nữ Việt Nam) cùng nhiều bạn trẻ tham dự hội nghị đã tích cực tương tác, giải đáp chính xác các tình huống nhận diện điểm mù, biển báo nguy hiểm và quy tắc nhường đường tại ngã ba, ngã tư.

Cuối buổi lý thuyết, lực lượng Công an phối hợp cùng Công ty Honda tổ chức cho các bạn sinh viên và lực lượng an ninh cơ sở thực hành lái xe an toàn trên mô hình sa hình.

Các học viên được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, điều chỉnh gương chiếu hậu, sử dụng đèn xi nhan đúng thời điểm và nhường đường cho người đi bộ.

Hội nghị khép lại với thông điệp "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", qua đó khuyến khích mỗi cán bộ, sinh viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trung tá Nguyễn Trọng Tùng (Phó Trưởng Công an phường Láng) chia sẻ với phóng viên tại chương trình.

Trung tá Nguyễn Trọng Tùng (Phó Trưởng Công an phường Láng) cho biết: "Phường Láng là địa bàn có mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện rất lớn, tập trung nhiều trường đại học và cơ quan. Thông qua buổi tuyên truyền sáng nay, Công an phường kỳ vọng tạo ra chuyển biến cụ thể trên 4 phương diện: Nâng cao nhận thức: Chuyển từ chấp hành đối phó sang tự giác tuân thủ pháp luật giao thông đối với sinh viên và nhân dân. Trang bị kỹ năng thực tế: Giúp người tham gia giao thông nắm vững quy tắc lái xe an toàn, chủ động phòng tránh tai nạn và xử lý các tình huống nguy hiểm. Giảm thiểu vi phạm & ùn tắc: Kiềm chế các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm hay dùng điện thoại khi lái xe. Xây dựng nét đẹp văn hóa địa phương: Khắc phục triệt để tồn tại về trật tự đô thị, từng bước xây dựng địa bàn phường Láng an toàn, kỷ cương, văn minh và nét đẹp thanh lịch của người dân Thủ đô."