Chủ động phòng ngừa

Buổi tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng tại tổ dân phố Chu Nguyên do Công an phường Lạng Giang tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, người cao tuổi và người dân tham gia. Tại đây, Đại úy Lê Phước Vũ, cán bộ Công an phường tận tình phân tích những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo, phòng tránh cạm bẫy trên môi trường mạng.

Công an phường Lạng Giang tuyên truyền pháp luật cho người dân tổ dân phố Chu Nguyên.

Qua chương trình, người dân được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Bà Mai Thị Hương (sinh năm 1963), tổ dân phố Chu Nguyên cho biết: “Được cán bộ công an thông tin, tôi nhận thức đầy đủ hơn về sự nguy hiểm của các loại tội phạm trên không gian mạng. Vì vậy, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở con cháu lựa chọn xem các nội dung lành mạnh, không tùy tiện tin tưởng, làm theo hướng dẫn của người lạ trên mạng”.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an phường còn thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lạng Giang đánh giá: “Từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường ngày càng phát huy vai trò gần dân, sát dân, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nắm tình hình, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân ở các khu dân cư”.

Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và Đảng ủy, UBND phường Lạng Giang, Công an phường đã triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng mới về an ninh, trật tự. Năm 2026, toàn phường xảy ra 20 vụ phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn phường không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Riêng trong tháng 10/2026, địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Đơn vị bảo đảm an toàn lễ công bố thành lập phường Lạng Giang; lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 3 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử phạt hành chính 1 vụ với 5 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Kiên quyết đấu tranh với vi phạm trên không gian mạng

Cùng với đó, Công an phường đặc biệt chú trọng phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Đại úy Hoàng Trọng Hải, cán bộ Tổ An ninh, Công an phường cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nắm tình hình, rà soát các tài khoản có biểu hiện đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực trên mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý”.

Đầu tháng 11/2026, Công an thành phố tổ chức lễ vinh danh dưới cờ, biểu dương 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những việc làm tốt, cách làm hay và tấm gương tiêu biểu trong toàn lực lượng. Công an phường Lạng Giang là một trong những đơn vị được vinh danh.

Tùy theo tính chất, mức độ của từng vụ việc, Công an phường áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điển hình trong năm, Công an phường đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; làm rõ và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, chủ động xác minh, mời làm việc, tuyên truyền, yêu cầu cam kết không tái phạm đối với những người tương tác, bình luận trên các trang mạng của tổ chức, cá nhân phản động.

Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công an phường nhấn mạnh: “Là địa bàn trung tâm của khu vực, phường Lạng Giang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng công tác nắm tình hình từ sớm, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài”.

Theo đó, Công an phường duy trì tổ công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là xử lý dứt điểm tình trạng thanh niên, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát huy vai trò thường trực trong chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; quan tâm xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, lấy sự bình yên của Nhân dân làm mục tiêu, Công an phường Lạng Giang từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.