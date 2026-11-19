Lực lượng Công an dùng cát để xử lý vết dầu đổ ra đường

Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 19/11/2026, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ tuần tra Công an phường La Gi phát hiện dầu nhớt tràn trên mặt đường Nguyễn Công Trứ, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu, tổ tuần tra xác định một xe ô tô tải bị vỡ lốc máy, khiến dầu nhớt chảy tràn trên đoạn đường dài hơn 100 m. Mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là đối với người đi xe mô tô, xe máy.

Công an phường La Gi tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên đường

Ngay sau đó, Tổ tuần tra phối hợp với Ban Công trình công cộng phường La Gi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện qua khu vực; đồng thời tổ chức làm sạch vệt dầu.

Sau gần một giờ, khu vực mặt đường bị ảnh hưởng cơ bản được xử lý, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện tiếp tục lưu thông an toàn.