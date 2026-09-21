Công an phường kịp thời xác minh, trao trả 1,62 tỷ cho người chuyển nhầm

Trước đó, khoảng 10h30' ngày 16/9, Công an phường Chũ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Quý (SN 1984, trú tại phường Chũ), hiện là giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 1,62 tỷ đồng nhưng không xác định được người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Chũ đã phân công cán bộ khẩn trương xác minh nguồn tiền, người chuyển và làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh được triển khai nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Qua xác minh, Công an phường xác định người chuyển tiền là chị N.T.L., trú tại phường Chũ. Làm việc với cơ quan Công an, chị L. cho biết, trong quá trình chuyển tiền cho người thân vào sáng cùng ngày, do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 1,62 tỷ đồng vào tài khoản của chị Quý.

Chị Nguyễn Thị Quý với sao kê giao dịch chuyển nhầm tại Công an phường Chũ.

Sau khi được Công an phường thông tin, xác minh rõ nguồn tiền và người chuyển, chị Quý đã chủ động phối hợp, thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 1,62 tỷ đồng cho chị L.

Việc người nhận tiền chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả tài sản, cùng với sự kịp thời xác minh, hỗ trợ của Công an phường Chũ đã giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển tiền, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc những vấn đề pháp lý liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi thực hiện giao dịch, nhất là đối với những khoản tiền có giá trị lớn. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, giải quyết.