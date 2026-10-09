Công an phường Kinh Bắc: Đấu tranh, xử lý nhiều người nước ngoài vi phạm pháp luật
Chủ động nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm, Công an phường Kinh Bắc vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng người nước ngoài liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng Pod Chill (thuốc lá điện tử pha trộn ma túy), tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong cộng đồng.
Ngày 24/8/2026, qua công tác kiểm tra, Công an phường Kinh Bắc phát hiện một đối tượng quốc tịch Myanmar có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng này đang tàng trữ số lượng lớn các thiết bị, dụng cụ liên quan đến một loại ma túy dưới dạng Pod Chill. Tang vật thu giữ hơn 1.400 mẫu vật gồm các thiết bị, xi-lanh, túi, vỏ chai, cân tiểu ly... Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định số tang vật trên có liên quan đến hoạt động sản xuất, pha chế và đóng gói loại ma túy được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.
Mở rộng điều tra, Công an phường Kinh Bắc bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã bán hơn 100 Pod Chill. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thượng tá Đặng Thanh Phong, Trưởng Công an phường Kinh Bắc nhận định, thủ đoạn ngụy trang ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Với đặc điểm hình thức tương tự các sản phẩm thuốc lá điện tử thông thường, Pod Chill có nguy cơ được đưa vào sử dụng, mua bán trong cộng đồng, nhất là đối với thanh, thiếu niên. Vì vậy, Công an phường Kinh Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân, nhất là thanh, thiếu niên, nhận diện và chủ động phòng tránh loại ma túy mới này.
Ngoài vụ án trên, trong hơn 1 tháng qua, Công an phường Kinh Bắc còn bắt giữ 1 đối tượng truy nã và 1 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đều là người Trung Quốc; cùng đó, phối hợp xử lý 1 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cong-an-phuong-kinh-bac-dau-tranh-xu-ly-nhieu-nguoi-nuoc-ngoai-vi-pham-phap-luat-postid455996.bbg