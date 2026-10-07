Công an phường khéo léo giải cứu cụ ông 82 tuổi ôm dao, vắt vẻo trên ngọn cây

Cụ P. (thứ hai từ phải sang) cùng con dâu (ngoài cùng bên trái) bên hai cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy sau khi được giải cứu an toàn khỏi tình huống hiểm nghèo.

Sự việc hy hữu xảy ra tại một hộ dân đang trong quá trình tháo dỡ nhà cũ để xây dựng lại trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Chị N.T.H (SN 1992) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn bố chồng mình là cụ N.V.P (82 tuổi) trèo chênh vênh trên chiếc thang nhôm mỏng manh. Hôm đó, gia đình đang thuê thợ tiến hành phá dỡ nhà. Khoảng sân gạch cũ đã bị cày xới, chỉ còn lại những đống xà bần, bê tông vỡ nát và một chiếc máy xúc cỡ nhỏ đang nằm chờ.

Theo kế hoạch, đội thi công sẽ tiến hành chặt hạ cây cao trước sân. Thế nhưng, chưa kịp chuẩn bị máy móc, cụ P. bất ngờ cầm dao, tự mình bắc thang trèo tót lên ngọn cây cao vút với ý định tự chặt cành.

Do tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn, cụ hoàn toàn không nhận thức được sự nguy hiểm của hành động này. Thang không có điểm tựa vững chắc, cành cây trơn trượt, trong khi phía dưới là nền đất ngổn ngang vật liệu xây dựng sắc nhọn. Đội thợ thi công dừng búa máy, cùng con cháu trong nhà đứng dưới gốc cây liên tục khuyên can, van nài cụ tụt xuống nhưng ông cụ nhất quyết từ chối. Tình huống rơi vào bế tắc, nguy hiểm rình rập trong từng tích tắc nếu cụ trượt tay hoặc lưỡi dao đi chệch hướng.

Không biết bấu víu vào đâu, gia đình vội vàng gọi điện trình báo, xin sự hỗ trợ khẩn cấp từ cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác tuần tra của Công an phường Vĩnh Tuy gồm Đại úy Ngô Trung Hiếu và Trung tá Lê Nam Thắng lập tức di chuyển đến hiện trường. Đứng dưới đống gạch vỡ nhìn lên, hai cán bộ chiến sĩ nhận định không thể dùng biện pháp mạnh hay nôn nóng hô hào, bởi người già tâm lý không ổn định rất dễ giật mình, dẫn tới mất thăng bằng.

Phương án giải cứu bằng tâm lý được triển khai. Đại úy Hiếu và Trung tá Thắng từ từ tiếp cận khu vực chân thang. Thay vì ra lệnh, các anh kiên trì gọi hỏi, dùng những lời lẽ mềm mỏng nhất để dỗ dành, trấn an tâm lý cụ ông. Sau một hồi trò chuyện, đánh lạc hướng sự chú ý của cụ khỏi việc chặt cành cây, các chiến sĩ từng bước hướng dẫn cụ bỏ dao xuống, đồng thời phối hợp giữ chặt chân thang, từ từ dìu gỡ cụ bước qua từng nấc thang nhôm xuống mặt đất.

Chỉ đến khi bàn chân cụ P. chạm hẳn xuống mặt đất an toàn, những người thân trong gia đình mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thư cảm ơn xúc động của chị H gửi CAP Vĩnh Tuy

Ngay trong ngày, chị N.T.H đã nắn nót viết một bức thư tay gửi đến trụ sở công an phường. Trong thư, chị rưng rưng viết: "Rất may các đồng chí Công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời có mặt tận tình giúp đỡ, động viên và hỗ trợ đưa ông xuống an toàn... Những việc làm đó không chỉ giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân".

Câu chuyện khép lại không có chiến công nào vang dội, cũng không có tội phạm nào bị khuất phục. Nó chỉ đơn giản là sự có mặt kịp thời để giữ lại sự bình yên cho một gia đình nhỏ, từ những điều bình dị nhất.