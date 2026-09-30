Công an phường Hoàn Kiếm chủ động 'xóa' nút thắt giao thông cổng trường giờ tan tầm

Nằm trên trục đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Chương Dương, khu vực cổng trường từng là "nút thắt cổ chai" căng thẳng mỗi giờ cao điểm

Nhờ sự điều tiết sát sao của Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Hoàn Kiếm, dòng phương tiện trên đường Trần Nhật Duật di chuyển nối đuôi trật tự, không còn cảnh chen lấn

Các chiến sĩ duy trì mặt bằng giao thông an toàn, giữ cho làn xe ô tô và xe máy lưu thông liên tục

Hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát trật tự tận tình hướng dẫn, phân luồng tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh giờ tan trường

Việc chủ động có mặt trước giờ tan học giúp ngăn ngừa tối đa nguy cơ ùn tắc ở khu vực này

Tuyến đường cửa ngõ Trần Nhật Duật giữ được sự liền mạch, giải tỏa hoàn toàn áp lực giao thông khu vực cổng trường

Nằm trên trục đường huyết mạch hướng lên cầu Chương Dương, nơi có mật độ ô tô, xe máy lưu thông rất cao, cổng trường này từng là một "nút thắt cổ chai" mỗi giờ cao điểm. Tuy nhiên, tình trạng dồn ứ kéo dài hiện đã giảm đáng kể nhờ các điều chỉnh trong việc phân luồng và tổ chức đưa đón

Xe máy của phụ huynh được xếp sát vỉa hè hoặc tập trung tại khu vực quy định, giữ lại phần lớn mặt đường cho dòng xe cộ lưu thông

Việc trang bị thêm bảng tên cho từng lớp giúp phụ huynh dễ dàng nhận biết và đón con nhanh chóng

Nhà trường cũng cắt cử giáo viên mỗi lớp hỗ trợ trả trẻ ngay trên vỉa hè

Phụ huynh cũng chủ động trang bị và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con ngay từ khi vừa bước ra khỏi cổng trường

Không chen lấn, không dừng đỗ dưới lòng đường, các phụ huynh nêu cao ý thức văn hóa giao thông ngay trong giờ đưa đón con

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có mặt từ sớm, tích cực phối hợp cùng Cảnh sát trật tự phân luồng giao thông tại cổng trường

Ý thức tự giác của người dân kết hợp với hệ thống biển báo đầy đủ giúp trật tự giao thông cổng trường được duy trì bền vững

Hiệu quả từ sự vào cuộc quyết liệt của Tổ Cảnh sát trật tự CAP Hoàn Kiếm trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT tại trường Tiểu học Hoàn Kiếm

Sự chuyển biến tích cực tại cổng trường Tiểu học Hoàn Kiếm chính là lời khẳng định cho hiệu quả từ những giải pháp căn cơ của Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hoàn Kiếm; qua đó đặt nền móng vững chắc để tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông trên toàn địa bàn