Công an phường Hòa Xuân tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Công an phường Hòa Xuân tuyên truyền pháp luật về an ninh, an toàn hàng không cho học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường thông tin về những nguy cơ từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, drone) trái quy định, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay và những địa điểm có yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái; khu vực cấm bay, hạn chế bay và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng các thiết bị này.

Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, không tự ý mua bán, sử dụng, điều khiển thiết bị bay khi chưa nắm rõ quy định pháp luật; không quay phim, chụp ảnh, phát tán hình ảnh tại các khu vực cấm, hạn chế bay trái quy định. Khi phát hiện hành vi sử dụng thiết bị bay trái phép hoặc vật thể lạ có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không, cần kịp thời thông báo cho nhà trường hoặc cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý.

Thông qua hoạt động, cán bộ, giáo viên và học sinh được trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Thời gian tới, Công an phường Hòa Xuân tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và tổ dân phố đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chung tay bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.