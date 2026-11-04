Công an phường Hòa Xuân ra mắt mô hình 'Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ'

Mô hình được xây dựng nhằm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10-4-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 299/KH-CATP-PTM ngày 1-6-2026 của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức thi đua, khen thưởng chuyên đề “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân trao quyết định thành lập và ra mắt mô hình dân vận khéo “Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”. Ảnh: C.V

Việc xây dựng và ra mắt mô hình nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua dân vận khéo trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Thông qua triển khai nội dung CBCS Công an phường “gần dân, sát dân” để nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, giải quyết sớm các vụ việc từ cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an với Nhân dân theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an cơ sở tận tụy, gần gũi, vì Nhân dân phục vụ.

Cùng với đó, mô hình hướng tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh chuyển đổi số và Đề án 06 trong phục vụ Nhân dân.

Theo Kế hoạch, mô hình được xây dựng gắn trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, tổ công tác, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Các chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% khu dân cư được tuyên truyền; 100% hộ dân được rà soát, cập nhật thông tin cơ bản; CSKV xuống địa bàn 2 - 4 lượt/tuần để nắm tình hình, tiếp xúc với nhân dân; tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên truyền pháp luật/tháng; phấn đấu hòa giải thành công trên 90% mâu thuẫn nội bộ Nhân dân; phấn đấu đạt trên 95% tỷ lệ hài lòng của người dân và xử lý đúng quy định 100% tin báo, phản ánh cùng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tại sự kiện, Công an phường Hòa Xuân đã thông qua nội dung quy chế hoạt động và ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình.

Các Tổ công tác ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình. Ảnh: C.V

Dịp này, Công an phường cũng đã triển khai các kế hoạch cao điểm về phòng chống ma túy; quản lý trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật; phòng ngừa, xử lý nguy cơ từ thiết bị bay không người lái và vật thể đe dọa an toàn hàng không. Hoạt động này nhằm bám sát chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau các đợt lễ, Tết, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tại địa phương.