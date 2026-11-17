Công an phường Hòa Khánh thăm, gặp các em thanh thiếu niên trong mô hình "Cuối tuần cùng em".

Với mô hình "Cuối tuần cùng em", Công an phường Hòa Khánh mong muốn dành thêm thời gian để gặp gỡ, trò chuyện và nắm bắt tình hình của những thanh thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tại các buổi gặp mặt, bên cạnh việc trao đổi, nhắc nhở về ý thức chấp hành pháp luật, các em còn được chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chuyện học tập, bạn bè và những vấn đề trong cuộc sống. Qua đó, Công an phường có thêm thông tin về các mối quan hệ, tình hình sinh hoạt, những nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, nhắc nhở và ngăn chặn những nguy cơ phát sinh vi phạm.

Đáng chú ý, từ thông tin nắm được từ các em và việc chủ động nắm tình hình, Công an phường Hòa Khánh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là một minh chứng cho thấy việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa.