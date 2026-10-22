Công an phường Hòa Khánh kiểm tra phát hiện 2 đối tượng liên quan đến ma túy

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tại một căn nhà trên đường Tô Hiệu, Công an phường Hòa Khánh phát hiện vụ việc có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Thời điểm lực lượng Công an có mặt, Nguyễn Văn Hoàng (1998) đang mở cửa đi ra ngoài, còn Lê Quí Cường (1986) ở trong phòng trên tầng 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng.

Đối tượng Lê Quí Cường.

Kiểm tra tại phòng, lực lượng Công an phát hiện tại đây có 2 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả Hoàng và Cường đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đã được lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và các đồ vật liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM