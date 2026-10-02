Công an phường Hòa Cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm từ xa

Ngày 2-10, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm 45 ngày thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Công an phường Hòa Cường kịp thời phát hiện, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai đợt cao điểm rà soát, phát hiện, đấu tranh xử lý và chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy, Công an phường Hòa Cường đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các địa điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Qua đó, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý, Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Kiểm tra ma túy tại Chợ đầu mối Hòa Cường - Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đà Nẵng

Tại Hội nghị, lãnh đạo công an phường đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và trao đổi các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Công an phường yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Việc tổ chức tổng kết đợt cao điểm 45 ngày là dịp để Công an phường Hòa Cường đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục chuyển hóa, giữ vững địa bàn không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.