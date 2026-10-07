Công an phường hỗ trợ du khách nước ngoài tìm lại tài sản

Khoảng 15h43 ngày 7/10/2026, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ Công an phường Bến Thành nhận được thông tin từ trực ban về việc chị Dangka, quốc tịch Nga cần hỗ trợ tìm tài sản bị thất lạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ Công an phường đã trực tiếp đưa chị Dangka đến các địa điểm liên quan để xác định nơi đánh rơi và tìm kiếm tài sản. Đến 17h26 cùng ngày, chiếc ví đã được tìm thấy, bên trong có nhiều loại tiền với tổng giá trị quy đổi khoảng 40.500.000 đồng.

Nhận lại tài sản, chị Dangka đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của Công an phường Bến Thành.

Trước đó, ngày 4/10/2026, Công an phường Bến Thành cũng hỗ trợ chị Jinyu Yang (quốc tịch Trung Quốc) tìm lại điện thoại cá nhân để quên trên ô tô đặt qua ứng dụng Grab.

Sau khi để quên điện thoại trên xe Grab, chị Jinyu Yang đã đến Công an phường Bến Thành trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm lại điện thoại.

Chị Jinyu Yang cùng người thân vui mừng nhận lại tài sản.

Theo trình bày, trước đó chị Jinyu Yang đặt ô tô qua ứng dụng Grab để di chuyển từ Landmark 5, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh đến số 14 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành để ăn uống. Khi đến nơi, do vội vàng xuống xe, chị sơ ý để quên điện thoại trên phương tiện.

Do chưa thể liên hệ được với tài xế, chị Jinyu Yang đã đến Công an phường Bến Thành trình báo, nhờ hỗ trợ tìm lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng xác minh thông tin chuyến xe, liên hệ với tài xế và xác định được tài sản chị Jinyu Yang để quên trên xe. Sau đó, chiếc điện thoại đã được tìm lại và trao trả cho chị.

Nhận lại tài sản, chị Jinyu Yang bày tỏ sự vui mừng trước sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm của Công an phường Bến Thành.