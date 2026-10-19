Công an phường Hiệp Bình ra mắt các mô hình mới về phòng, chống ma túy tại cơ sở

Để mô hình đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả, tại buổi lễ, các đơn vị: Công an phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, UBMTTQVN phường, Ban quản trị chung cư, các chủ nhà trọ đã ký cam kết chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, quyết liệt phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, công khai số điện thoại đường dây nóng, trao bảng tiêu chí mô hình, số điện thoại trực ban Công an phường, nội quy ứng xử văn minh tại chung cư, các nhà trọ để người dân cung cấp tin báo tố giác tội phạm.‍

Gắn bảng công nhận Nhà trọ điển hình không ma túy

Trong khuôn khổ chương trình, Công an phường kết hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống ma túy, hướng dẫn sử dụng VNeID, cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng SOS An ninh trật tự; qua đó giúp công dân ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan an ninh, trật tự tại địa phương.

Việc ra mắt các mô hình trên là một biện pháp thiết thực của lực lượng Công an và hệ thống chính trị phường Hiệp Bình nhằm thắt chặt thế trận an ninh nhân dân, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Đây cũng là bước tiến quan trọng góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”.

Một số hình ảnh ra mắt các mô hình: