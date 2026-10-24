Công an phường Hải Vân tổ chức diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân' năm 2026

Đại diện các tổ dân phố tham gia ký cam kết thực hiện mục tiêu “Tổ dân phố không ma túy”.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, diễn đàn ghi nhận 19 ý kiến, phản ánh của đại biểu liên quan đến công tác tuần tra, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; quản lý cư trú, nhân hộ khẩu và người nước ngoài; vấn đề dân sinh như thu gom rác thải, thi công vỉa hè, hệ thống chiếu sáng…; đồng thời, góp ý về tinh thần, thái độ phục vụ lực lượng Công an và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến được nghiêm túc tiếp thu, giải đáp; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Dịp này, đại diện các tổ dân phố tham gia ký cam kết thực hiện mục tiêu “Tổ dân phố không ma túy”.