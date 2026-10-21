Công an phường Hải Vân nhanh chóng làm rõ vụ cướp giật điện thoại của trẻ em

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20-10, cháu Đ.T.N., (12 tuổi, trú tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đang đi xe đạp điện trên đường Đàm Quang Trung về nhà thì bị một người đàn ông điều khiển xe mô tô Honda Vario màu đen áp sát, lấy lý do mượn điện thoại và hỏi đường. Khi Cháu N., không đồng ý thì đối tượng giật điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đối tượng Trương C.T., tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hải Vân khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, xác định đối tượng là Trương C.T., (sinh năm 1992, trú tại phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, T., được mời làm việc, khai nhận hành vi và giao nộp chiếc điện thoại đã chiếm đoạt. Công an phường Hải Vân tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và củng cố chứng cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM