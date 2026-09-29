Công an phường Hải Châu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục

Điện thoại là công cụ hữu hiệu hỗ trợ học tập, nhưng cũng dễ kéo học sinh khỏi bài học. Khi năm học mới bắt đầu, câu chuyện không chỉ là có nên dùng điện thoại trong lớp mà còn là làm sao để học sinh biết khi nào nên dùng và khi nào cần đặt xuống.