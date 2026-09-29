Công an phường Hải Châu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục
Từ 14 đến 28-9, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phối hợp triển khai 17 buổi tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gần gũi với học sinh như chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Mới nhất, sáng 28-9, tại Trường Tiểu học Phan Thanh, Phân hiệu 1, phường Hải Châu, trong chương trình sinh hoạt dưới cờ tuần 4, các em học sinh đã được tham gia nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông và phát động Tháng An toàn giao thông với chủ đề "Cổng trường bình yên". Thông qua hình thức tuyên truyền gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, các em được nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, hình thành thói quen ứng xử văn minh, an toàn tại khu vực cổng trường.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-phuong-hai-chau-day-manh-tuyen-truyen-phap-luat-tai-cac-co-so-giao-duc-post358592.html