Công an phường Hải Châu chính thức đảm nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57

Ban Chỉ đạo 57 phường Hải Châu bàn giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua nội dung Công văn số 250 ngày 29/10/2026 của Ban Chỉ đạo 57 thành phố. Công văn quy định việc kiện toàn tổ chức, thống nhất giao Công an cấp xã/phường làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57. Cơ cấu lãnh đạo Ban Chỉ đạo gồm Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND phường làm Phó Trưởng ban Thường trực. Động thái này nhằm phát huy tối đa vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác tham mưu, điều phối, kiểm đếm nhiệm vụ và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy Thường trực, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công an phường nhanh chóng tiếp quản, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại diện đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trịnh Trường Nhơn – UVBTV Đảng ủy, Trưởng Công an phường phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định quyết tâm cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về chuyển đổi số và Đề án 06.

PV