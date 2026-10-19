Công an phường Hà Đông tổ chức sinh hoạt chính trị đặc biệt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tại địa danh lịch sử gắn liền với công trình thủy điện thế kỷ, Đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi dấu sự kiện lịch sử năm 1962 khi Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân địa phương.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi dấu sự kiện lịch sử năm 1962 khi Bác Hồ về thăm

Đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Bác, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, nguyện luôn trung thành với Đảng, tận tụy với Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần cống hiến

Các cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Thủy điện Hòa Bình, đây là công trình mang biểu tượng ý nghĩa tưởng nhớ 168 cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã ngã xuống trong quá trình xây dựng "trái tim năng lượng" của Tổ quốc. Đài tưởng niệm được thiết kế hình tháp với 6 cánh vươn rộng mô phỏng tua-bin tổ máy cùng vòng tròn 168 tấm bia đá khắc tên các liệt sĩ là minh chứng hùng hình cho tình hữu nghị Việt – Xô bền chặt và sự hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp phát triển đất nước.

Đoàn công tác bên công trình mang biểu tượng ý nghĩa tưởng nhớ 168 cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã ngã xuống trong quá trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình

Các cán bộ, chiến sĩ nghe thuyết minh viên giới thiệu về quá trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình

Đặc biệt, các thành viên trong đoàn vô cùng xúc động khi tìm hiểu về "Bức thư thế kỷ". Đây là lá thư lịch sử do những người thợ xây dựng Thủy điện Hòa Bình viết năm 1983, gửi gắm tình cảm và ước vọng tới thế hệ mai sau. Bức thư được niêm phong trang trọng trong một thỏi đồng khoan rỗng, đặt bên trong khối bê tông lớn nặng hàng tấn ngay tại khuôn viên nhà máy và hẹn mốc thời gian mở thư vào ngày 1/1/2100. Khối bê tông mang giá trị tinh thần thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, tiếp nối những thành quả lao động xương máu của cha anh.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979 trên sông Đà và chính thức khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động sinh hoạt chính trị này, Thượng tá Phạm Văn Trọng – Trưởng Công an phường Hà Đông nhấn mạnh: "Chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn nhân dịp 20/10 tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mang ý nghĩa sâu sắc đối với toàn thể đơn vị. Việc trực tiếp đứng dưới Tượng đài Bác Hồ, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và tìm hiểu về 'Bức thư thế kỷ' giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí nữ, hiểu sâu sắc hơn về cái giá của hòa bình, độc lập và sự phát triển ngày nay. Từ đó, mỗi cá nhân nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh người công an nhân dân Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chuyến đi về nguồn dịp 20/10 sẽ là ngọn lửa thúc đẩy tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, thi đua lập nhiều chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

Xúc động trước chuyến đi ý nghĩa do đơn vị tổ chức, Trung tá Nguyễn Thị Hoài Linh – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an phường Hà Đông chia sẻ: "Chuyến đi không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho chị em phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mà còn là cơ hội để phụ nữ Công an phường giao lưu, gắn kết. Bối cảnh hùng vĩ và những dấu ấn lịch sử tại Thủy điện Hòa Bình đã truyền cho chúng tôi động lực mạnh mẽ. Chị em phụ nữ Công an phường Hà Đông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", nỗ lực vươn lên trong công tác, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng".

Chuyến sinh hoạt chính trị kết thúc trong không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong tập thể đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bình yên cho Nhân dân.