Công an phường Hà Đông căng mình thực hành bơi cứu nạn

Cán bộ PCCC&CNCH thuộc Tổ Cảnh sát khu vực (CAP Hà Đông) trực tiếp phổ biến các nguyên tắc an toàn và kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ dưới nước cho lực lượng tham gia tập huấn

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung theo dõi phần hướng dẫn lý thuyết, nắm chắc từng phương pháp xử lý tình huống nguy hiểm thường gặp trên sông hồ

Việc tập luyện không chỉ để nâng cao kỹ năng cá nhân mà còn nhằm xây dựng lực lượng

Các chiến sĩ Công an phường Hà Đông thực hành bơi cứu nạn, cứu hộ với những tiêu chuẩn khắt khe về thể lực và độ chuẩn xác

Mô hình cứu hộ chuyên dụng được bơm đầy nước, đạt trọng lượng xấp xỉ 50kg để mô phỏng chính xác nhất thể trạng người bị nạn thực tế

Bể bơi thực hành được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để cán bộ, chiến sĩ diễn tập các tình huống

Quá trình huấn luyện được kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, bám sát các tình huống thực tế

Nữ chiến sĩ thể hiện sự kiên cường và kỹ thuật bơi dứt khoát khi thực hiện bài thi tiếp cận mô hình cứu hộ

Sự tập trung cao độ và tinh thần vượt khó hiện rõ trên khuôn mặt các chiến sĩ

Đợt tập huấn cũng tạo động lực thi đua sôi nổi cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ

Các chiến sĩ thực hiện bài kiểm tra thể lực bơi cứu đuối trong điều kiện mô phỏng khắt khe

Nhịp bơi mạnh mẽ và bền bỉ của các chiến sĩ vượt qua lực cản của bộ quân phục

Trung tá Chu Anh Tuấn - Phó trưởng Công an phường Hà Đông cũng trực tiếp tham gia buổi tập huấn

Hình ảnh quyết tâm của Chỉ huy Công an phường Hà Đông trong phần bơi cứu nạn, tạo động lực thi đua sôi nổi cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Trung tá Chu Anh Tuấn hoàn thành xuất sắc khi liên tiếp bơi 2 vòng kéo mô hình nặng 50kg vào bờ

Đợt tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt Công an phường Hà Đông sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các sự cố thiên tai, cứu hộ sông nước trên địa bàn