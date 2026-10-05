Công an phường Giảng Võ xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về quá trình điều tra

Theo đó, Công an phường Giảng Võ đã mời anh Q. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, anh này thừa nhận là người lập, quản lý và sử dụng tài khoản; đồng thời xác nhận đã đăng tải thông tin sau khi đọc các nội dung trên mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ tính chính xác.

Cơ quan Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Giảng Võ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với anh Q. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ; đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận; tuyệt đối không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng mà còn khẳng định trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, văn minh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.