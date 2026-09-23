Công an phường đưa AI vào bài học giao thông trong trường học

Bảy giờ sáng, khu vực cổng Trường Tiểu học Cầu Giấy A đông đặc phương tiện. Dòng xe máy, ô tô hối hả đưa học sinh tới lớp. Giữa nhịp điệu hối hả ấy, một cán bộ Công an phường bước tới, nắm tay một nam học sinh mang ba lô đỏ, giơ gậy điều lệnh xin đường và dắt em đi bộ qua vạch kẻ an toàn. Khung cảnh quen thuộc này là minh chứng trực quan nhất cho mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" đang được triển khai thực tế.

​Bước qua cánh cổng trường, hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục áo trắng, quần đỏ xếp hàng ngay ngắn dưới sân. Không khí nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi. Đây là buổi học ngoại khóa đặc biệt do Đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ Công an phường Cầu Giấy phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6 tổ chức, mang chủ đề "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

​Phía trên bục rải thảm đỏ, nữ cán bộ Cảnh sát giao thông trực tiếp cầm micro, đặt ra những câu hỏi tình huống thường ngày khiến đám trẻ xôn xao bàn tán. Không dừng lại ở những bài phát biểu dài dòng, điểm khác biệt lớn nhất của buổi tuyên truyền nằm ở phương thức truyền đạt. Lực lượng công an đã chọn cách tiếp cận hiện đại: chuyển đổi số.

​Một đoạn clip do công nghệ AI tạo ra mang tên "Giao thông đúng luật – Vui bước tới trường" được trình chiếu. Từng hình ảnh đồ họa sinh động, âm thanh bắt tai mô phỏng chính xác các lỗi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ hay đi bộ sai phần đường.

Trẻ em có xu hướng ghi nhớ hình ảnh tốt hơn lời nói. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về màn hình. Những tình huống đồ họa biến các quy định pháp luật khô cứng thành một thước phim hoạt hình dễ hiểu, dễ nhớ.

​Chỉ xem và nghe là chưa đủ. Để kiến thức bám rễ vào thói quen, chương trình khép lại bằng những hành động cụ thể. Đại diện học sinh các khối lớp bước lên sân khấu, tự tay ký vào bản cam kết chấp hành pháp luật về giao thông dưới sự chứng kiến của thầy cô.

Những bó hoa tươi thắm được nhà trường gửi tặng các cán bộ chiến sĩ áo xanh, áo vàng trên sân khấu, ghi nhận sự đồng hành thực tế của lực lượng chức năng với môi trường học đường.

​Việc phối hợp nhịp nhàng giữa Công an phường và lực lượng chuyên trách cho thấy cách làm linh hoạt, bám sát địa bàn. Không giảng đạo lý xa xôi. Không dùng những con số tai nạn khô khan.

Buổi học khép lại, học sinh trở về lớp mang theo kỹ năng tự bảo vệ mình. Ngày mai, khi bước ra đường, các em sẽ biết cách dừng lại chờ quan sát, đội chặt quai mũ và nhắc nhở chính người thân tuân thủ luật lệ.