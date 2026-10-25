Công an phường Đồng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã trốn tại TP. Hồ Chí Minh

Theo hồ sơ vụ án, sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh xác định: Vào tháng 8/2025, Lê Minh Hải (thường trú tại phường Đồng Thuận) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Lộc Đại Phát (địa chỉ tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị). Trên cơ sở đó, ngày 11/2/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Minh Hải bị bắt giữ vào ngày 24/10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh C.A

Ngày 27/3/2026, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Hải. Sau khi trốn khỏi địa phương, Lê Minh Hải thường xuyên thay đổi nơi ở, hạn chế liên lạc và tìm cách che giấu tung tích đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy tìm đối tượng. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Sơn vẫn bám sát địa bàn, kiên trì xác minh, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, bảo đảm bí mật, an toàn và đúng quy định.

Đối tượng bị truy nã Lê Minh Hải ký vào biên bản bắt giữ - Ảnh: C.A

Đến ngày 24/10, sau khi nắm bắt được chính xác địa điểm Lê Minh Hải đang ẩn náu, Công an phường Đồng Sơn phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ Lê Minh Hải tại địa bàn phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Quá trình tiến hành bắt giữ được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng và quần chúng Nhân dân. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.