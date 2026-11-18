Các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào tối 9/11 ở khu vực Bảo Ninh, tại cơ quan Công an - Ảnh: T.Đ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, ngày 10/11, Công an phường Đồng Hới truy xét, xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào tối 9/11, tại khu vực Bảo Ninh với 11 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn An (SN 2007), trú tại tổ dân phố (TDP) Bảo Ninh 1; Ngô Hoàng Tuấn (SN 2005); Hoàng Ngọc Thuận (SN 2003); Hoàng Quang Nguyên (SN 2007); Hoàng Ngọc Hoà (SN 2009); Hoàng Viết Vũ (SN 2004) cùng trú tại TDP Bảo Ninh 3; Hoàng Quang Phúc (SN 2007); Hồng Phi Vũ (SN 2007); Nguyễn Bảo Trung (SN 2007); Hoàng Quang Nhật ( SN 2007); Hồng Lĩnh (SN 2003) cùng trú tại TDP Bảo Ninh 2.

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào tối 9/11, ở khu vực Bảo Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: T.Đ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng, gồm: Ngô Hoàng Tuấn, Hoàng Ngọc Thuận, Hồng Lĩnh, Nguyễn Bảo Trung, Hồng Phi Vũ, Hoàng Viết Vũ, Hoàng Quang Phúc để điều tra và tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 502, khách sạn TANO - Ảnh: T.Đ

Tiếp đó, vào lúc 13 giờ ngày 10/11, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang tại phòng 502, khách sạn TANO, thuộc TDP Bảo Ninh 3 có 3 đối tượng, gồm: Trương Văn Hải (SN 2002), trú tại TDP Bảo Ninh 3; Lê Tuấn Phong (SN 2007), trú tại TDP Bảo Ninh 2 và Võ Nguyên Vũ (SN 2008), trú tại TDP Phú Hải, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon, bên trong có chứa chất màu trắng.

Các đối tượng khai nhận đó là ma túy loại ketamine được mua để cùng nhau sử dụng vào sáng 10/11 nhưng chưa kịp sử dụng hết. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các công cụ, đồ vật để sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: T.Đ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng nói trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào lúc 17 giờ ngày 10/11, tại số nhà 28, đường Linh Giang, thuộc TDP Hải Thành, Công an phường Đồng Hới tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (SN 1999), trú tại TDP Hải Thành đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt quả tang, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 88 viên ma túy dạng “kẹo” và 25 túi nilon trong suốt, bên trong chứa ma túy loại ketamine. Tất cả được Nam cất giấu để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.