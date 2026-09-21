Công an phường Đông Hòa: Tuyên truyền phòng chống ma túy tại Trường THCS Bình An

Tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý, ngày 21/9, Công an phường Đông Hoà (TPHCM) phối hợp Trường THCS Bình An tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma tuý và trật tự, an toàn giao thông cho 1.000 học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường.

Các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho các em học sinh

Các em học sinh tương tác tại chương trình

Nội dung tuyên truyền gồm: Luật Phòng, chống ma túy và Bộ Luật Hình sự có liên quan đến các hành vi phạm tội về ma túy; Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trong môi trường học đường học đường, biện pháp cảnh giác, phòng ngừa; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường; những điều luật cần lưu ý với đối với học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, nhiều học sinh đã hào hứng tham gia tương tác, trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật của báo cáo viên, thể hiện tinh thần, nhận thức đúng đắn về công tác phòng, chống ma tuý và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.