Công an phường Đông Hải hỗ trợ trao trả điện thoại đánh rơi cho người dân

Tối 10-10, trong lúc tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại bãi biển Bình Sơn, thuộc Tổ dân phố 5, phường Đông Hải, ông Đinh Văn Sanh - thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát hiện và nhặt được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y51.

Tại trụ sở Công an phường Đông Hải, ông Nguyễn Hoàng đã nhận lại chiếc điện thoại đánh rơi trước đó.

Ông Sanh lập tức chủ động giao nộp chiếc điện thoại cho Công an phường Đông Hải để xác minh, tìm chủ sở hữu. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định tài sản thuộc về ông Nguyễn Hoàng (trú tại Tổ dân phố 10, phường Phan Rang). Ngay sau đó, chiếc điện thoại được Công an phường Đông Hải trao trả cho chủ nhân theo quy định.

Theo Công an phường Đông Hải, hành động của ông Đinh Văn Sanh không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định rõ vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa như trên đã và đang lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống tại từng khu dân cư.