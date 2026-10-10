Công an phường Điện Bàn tri ân lực lượng ANTT cơ sở nghỉ công tác

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhìn lại quá trình rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường theo chủ trương sắp xếp khối phố, tổ dân phố và Nghị quyết số 78/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Việc sắp xếp được thực hiện nhằm bảo đảm tổ chức lực lượng tinh gọn, phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an phường Điện Bàn tri ân lực lượng ANTT cơ sở nghỉ công tác.

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn - Trưởng Công an phường Điện Bàn, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, các đồng chí đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, tuần tra, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Việc các đồng chí nghỉ công tác xuất phát từ yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo quy định; những đóng góp, cống hiến và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí luôn được cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân địa phương ghi nhận, trân trọng.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an phường đã dành thời gian lắng nghe tâm tư, tình cảm, ý kiến và nguyện vọng của các đồng chí nghỉ công tác. Những chia sẻ, kiến nghị được tiếp nhận với tinh thần cầu thị, chân thành, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công an phường đối với những khó khăn, trăn trở của các đồng chí sau khi nghỉ công tác.

Công an phường Điện Bàn đã trao quà tri ân đến 15 đồng chí nghỉ công tác.

Nhân dịp này, Công an phường Điện Bàn đã trao quà tri ân đến 15 đồng chí nghỉ công tác. Dù không còn trực tiếp tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an phường Điện Bàn mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng Công an, cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.