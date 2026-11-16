Công an phường Dĩ An tạm giữ người đàn ông chửi bới, đập phá kính xe ô tô

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, xác định người đàn ông có hành vi la lối, chửi bới là Võ Minh Tâm (SN 1997, hiện cư trú tại phường Dĩ An, TP.HCM).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin xác minh, chiều ngày 15/11/2026, sau khi tham gia ăn uống tại nhà bạn trong hẻm 420 Nguyễn Tri Phương, Tâm gọi vợ đến đón. Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, khi đang đứng tại ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, Tâm nhìn thấy vợ điều khiển xe mô tô chở con trai rẽ vào hẻm.

Cùng thời điểm, anh Trịnh Duy Thực (SN 1983, ngụ phường Dĩ An) điều khiển ô tô mang BKS số 50H-699.67 rẽ trái vào hẻm 434. Cho rằng xe ô tô của anh Thực đã va quẹt vào xe của vợ mình, Tâm bực tức, dùng điện thoại ném vào kính chắn phía trước xe ô tô, đồng thời lớn tiếng chửi bới, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc dù được vợ và những người xung quanh can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục có hành vi kích động, chửi bới và kéo người tài xế ra khỏi xe. Đáng chú ý, khi tài xế kéo kính cửa xe bên trái lên, Tâm đã dùng hai tay bẻ gãy kính cửa xe, tiếp tục kéo tay nắm cửa khiến bộ phận này bị bung, hư hỏng. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại khu vực. Sau đó, Tâm được những người có mặt can ngăn và đưa về nhà.

Đối tượng Võ Minh Tâm tại cơ quan công an

Qua vụ việc trên, Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, ứng xử có văn hóa và tôn trọng những người cùng tham gia giao thông. Khi xảy ra va chạm hoặc có mâu thuẫn, các bên cần bình tĩnh trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác; tuyệt đối không có hành vi chửi bới, đe dọa, hành hung, đập phá hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản của người khác.

Mọi hành vi nóng giận, thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và cộng đồng mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn; không để một phút nóng giận dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.