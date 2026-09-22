Công an phường Đa Mai: Nắm chắc địa bàn, không để phát sinh điểm nóng

Qua kiểm tra, đánh giá của Công an thành phố, Công an phường Đa Mai là một trong những đơn vị kiểu mẫu trong chấp hành điều lệnh. Đó là cách đơn vị cụ thể hóa phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” giai đoạn 2025-2030, đưa yêu cầu về kỷ luật, trách nhiệm, gần dân vào từng nhiệm vụ cụ thể.“Mỗi cảnh sát khu vực, thành viên lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở phải nắm từng ngõ, từng nhà, nắm di biến động của đối tượng, từ đó đề ra phương án đấu tranh phù hợp từng thời điểm”, Trung tá Nguyễn Việt Hoài, Trưởng Công an phường cho biết.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh trao giấy chứng nhận cho Trung tá Nguyễn Việt Hoài, Trưởng Công an phường Đa Mai (thứ hai từ trái qua) đại diện cho tập thể Công an phường trong lễ vinh danh dưới cờ tổ chức vào tháng 3/2026.

Từ phương châm ấy, những ca tuần tra được tăng cường tại các khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp. 9 tháng đầu năm 2026, Công an phường tổ chức 290 buổi tuần tra với 994 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 5.853 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên địa bàn xảy ra 26 vụ về trật tự xã hội, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2025; không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, không có hoạt động của băng nhóm tội phạm.

Một trong những vấn đề được tập trung giải quyết là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có trường hợp mang theo hung khí. Công an phường tổ chức nhiều ca, tổ tuần tra tại những khu vực có nguy cơ phức tạp; gọi hỏi, răn đe, giáo dục những trường hợp có biểu hiện vi phạm. Bà Nguyễn Thị Xuyên, tổ dân phố Phố cho biết: “Trước đây, khoảng 22 giờ thường xuất hiện thanh, thiếu niên tụ tập, đi xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Nay tình trạng này không còn, buổi tối người dân yên tâm đi lại”.

Cùng với giữ bình yên trên đường phố, Công an phường triển khai các giải pháp phòng ngừa trong lĩnh vực giao thông. Đơn vị tuyên truyền tại 8 tổ dân phố, vận động 13.349 hộ gia đình ký cam kết giữ an toàn giao thông; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 16 điểm trường... Những việc làm ấy cho thấy một cách tiếp cận nhất quán là không đợi vi phạm trở thành vấn đề lớn mới xử lý mà chủ động nhận diện, xử lý nguy cơ từ khi manh nha.

Công an phường Đa Mai được Giám đốc Công an thành phố vinh danh trước cờ tại Lễ chào cờ Tổ quốc tháng 3/2026. Cá nhân Trung tá Nguyễn Việt Hoài, Trưởng Công an phường được vinh danh tại Lễ chào cờ tháng 9/2026 vì có thành tích xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nếu những nguy cơ trên đường phố có thể nhận diện qua các ca tuần tra, thì cuộc đấu tranh với ma túy đòi hỏi sự kiên trì và cách đánh sâu hơn. Từ đó lần ra người tổ chức, người bán, nguồn cung, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp. Điển hình là vụ bắt giữ Lương Văn Q (sinh năm 1991), tổ dân phố Ngọc Trì. Qua rà soát địa bàn, Công an phường xác định Q thường xuyên tụ tập các đối tượng để tổ chức sử dụng tại nhà và có biểu hiện mua, bán trái phép chất ma túy. Từ thông tin nắm được, khoảng 20 giờ ngày 21/12/2025, Q mang ma túy ra khỏi nhà để bán, Công an phường lập kế hoạch, triển khai lực lượng mật phục và bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 251,661 gam ma túy các loại.

Phía sau vụ bắt giữ là quá trình rà soát, xác minh, đánh giá biểu hiện của đối tượng và lựa chọn thời điểm đấu tranh, cho thấy yêu cầu nắm chắc từ sớm không để những hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy phát triển trong khu dân cư. Từ một người sử dụng, lần ra người tổ chức; từ người tổ chức, làm rõ người bán; từ người bán, tiếp tục truy đến nguồn cung. Mỗi mắt xích được bóc tách là một nguy cơ được loại bỏ khỏi địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 13 vụ với 45 đối tượng liên quan đến tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; lập 6 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Cùng với đấu tranh tội phạm ma túy, Công an phường bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã. Đáng chú ý, ngày 4/3, đơn vị phối hợp với lực lượng nghiệp vụ vận động một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn hơn 26 năm ra đầu thú. Từ những vụ án cụ thể, từng nguy cơ được bóc tách, xử lý ngay từ cơ sở giúp Đa Mai không có “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không có hoạt động “bảo kê” theo kiểu xã hội đen; không có điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy.

Theo đồng chí Đỗ Văn Quý, Chủ tịch UBND phường Đa Mai, việc Công an phường giữ nghiêm kỷ luật, chủ động nắm tình hình đã tạo nền tảng quan trọng để chính quyền, các lực lượng và Nhân dân giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Từ nền nếp đã được tạo dựng, Công an phường Đa Mai tiếp tục đặt mục tiêu chủ động quản lý chặt địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng, nhận diện nguy cơ từ sớm, không để hình thành những điểm phức tạp về an ninh, trật tự.