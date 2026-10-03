Công an phường Chánh Hiệp tuyên truyền an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn

Chợ vốn là nơi tập trung đông người, đồng thời lưu trữ số lượng lớn hàng hóa, trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy. Do đó, việc nâng cao ý thức, trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC cho Ban quản lý, tiểu thương có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại các buổi tuyên truyền, Công an phường Chánh Hiệp hướng dẫn các tiểu thương những biện pháp phòng cháy cơ bản, đồng thời khuyến cáo các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện 4 quy tắc an toàn bắt buộc.

Thứ nhất, quản lý, sử dụng điện an toàn, ngắt cầu dao trước khi ra về. Thứ hai, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn và giữ khoảng cách tối thiểu 0,5m với nguồn điện, nguồn nhiệt. Thứ ba, tuyệt đối không đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã hoặc hút thuốc trong khu vực chợ. Thứ tư, mỗi hộ kinh doanh cần tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay còn hạn sử dụng và nắm vững kỹ năng thao tác để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Công an phường hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy

Công an phường Chánh Hiệp cũng đề nghị Ban quản lý các chợ và các hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra, chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn về PCCC; nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng.

Khi phát hiện cháy, nổ, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho Công an địa phương, Tổng đài 114 hoặc sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.