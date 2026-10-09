Công an phường Cầu Giấy thông báo, truy tìm đối tượng Lê Hồng Quang

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội (Công an phường Cầu Giấy) đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 8/6/2023 tại khu vực ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Lê Hồng Quang (SN 2002, trú tại: Khu 3, thôn Tân Long, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) có liên quan đến vụ án.

Vậy Công an phường Cầu Giấy thông báo:

Ai biết được thông tin, hình ảnh của đối tượng Lê Hồng Quang (lai lịch nêu trên) thì liên hệ ngay với đồng chí Lê Ánh Diệp, cán bộ thụ lý, Công an phường Cầu Giấy để làm việc, số điện thoại: 0982442886.