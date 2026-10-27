Công an phường Cầu Giấy thông báo tìm người bị mất cắp

Công an phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đang xác minh vụ án Trộm cắp tài sản, xảy ra tại số 175 Trần Quốc Hoàn, phường Cầu Giấy, Hà Nội có liên quan đến 01 chiếc Iphone 15 pro, màu xám, số imei 357627945174042 nhưng chưa rõ thông tin chủ sở hữu.

Vậy Công an phường Cầu Giấy thông báo:

Ai là chủ hợp pháp của chiếc Iphone 15 pro, màu xám, số imei 357627945174042 liên hệ với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Công an phường Cầu Giấy để giải quyết, SĐT liên hệ: 0349630358. Khi đến làm việc mang theo giấy tờ, tài liệu liên quan đến chiếc điện thoại trên.