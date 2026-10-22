Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 20-10 đến 20-11, Công an phường Cam Ranh triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đăng ký xe, nhằm rà soát, chuẩn hóa thông tin phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau 3 ngày triển khai, Công an phường Cam Ranh đã tiếp nhận gần 40 trường hợp đến giải quyết các vướng mắc liên quan đăng ký xe. Chủ yếu là những trường hợp phương tiện đã mua bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên; xe hư hỏng, không còn sử dụng nhưng chưa thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe...

Cán bộ Công an phường Cam Ranh hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các thủ tục liên quan.

Mỗi người dân trực tiếp mang phương tiện, hồ sơ đến cơ quan công an và hoàn thành hợp lệ một trong các thủ tục sau: Sang tên, đổi chủ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với phương tiện đã chuyển quyền sở hữu, hết niên hạn sử dụng, đổi biển số.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu đăng ký xe không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ xe, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.