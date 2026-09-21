Công an phường Cam Ranh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn về lái xe an toàn cho học sinh

Sáng 21-9, Công an phường Cam Ranh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó lưu ý các quy định về độ tuổi, điều kiện được phép điều khiển phương tiện, những hành vi vi phạm thường gặp và các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh kiến thức pháp luật, cán bộ, giáo viên và học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; kỹ năng xử lý các tình huống có thể phát sinh trên đường; đồng thời nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc giao thông đường bộ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng thực tế cho học sinh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; từ đó từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học đường và cộng đồng.