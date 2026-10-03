Công an phường Cam Ranh phối hợp tiêu hủy 6 viên đạn

Công an phường Cam Ranh vừa phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự khu vực 2 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 tổ chức tiêu hủy vật chứng theo quy định của pháp luật. Vật chứng được đưa ra tiêu hủy gồm 6 viên đạn các loại.

6 viên đạn được tiêu hủy.

Quá trình tiêu hủy được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và an toàn về người, tài sản, môi trường. Toàn bộ quá trình được kiểm tra, giám sát và lập biên bản theo quy định.

Việc tiêu hủy số vật chứng trên thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác thi hành án, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vật chứng bị thất lạc, sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an phường Cam Ranh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và chấp hành các quy định của pháp luật.