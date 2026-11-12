Công an phường Cẩm Lệ và Trường Đại học Ngoại ngữ ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự

Dự hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng có TS. Huỳnh Minh Sơn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác Sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông. Về phía Công an phường Cẩm Lệ có Trung tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng Công an phường, cùng các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ nghiệp vụ và cán bộ phụ trách công tác bảo đảm an ninh nội bộ. Về phía nhà trường có TS. Đào Thị Thanh Phượng, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm.

Tại hội nghị, Trung tá Trần Anh Dũng trình bày những nội dung trọng tâm của kế hoạch, gồm trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Kế hoạch cũng xác định các nội dung phối hợp cụ thể trong bảo đảm an toàn các kỳ thi, sự kiện của trường, quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú và người nước ngoài học tập, giảng dạy tại trường. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Đào Thị Thanh Phượng nhấn mạnh bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện và hội nhập. Nhà trường cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường Cẩm Lệ trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, quản lý sinh viên và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Tại phần giao ban, TS. Nguyễn Lưu Diệp Ánh, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học năm 2026 và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Các đại biểu trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong quản lý sinh viên, bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên.

Kế hoạch là cơ sở để Công an phường Cẩm Lệ và nhà trường duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ công tác quản lý sinh viên và chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn môi trường học tập, giảng dạy an toàn và ổn định.

P.V