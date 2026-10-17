Công an phường Cẩm Lệ phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm mới

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cao điểm được Đảng ủy, UBND phường biểu dương, khen thưởng.

Trong đợt, đã có 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động vào cuộc; 1.579 lượt đối tượng thuộc diện quản lý và nghi vấn được kiểm tra, xét nghiệm, qua đó phát hiện 64 trường hợp dương tính với chất ma túy, thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong rà soát, nhận diện, xử lý các nguy cơ, từng bước làm sạch địa bàn ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác kiểm tra, phát hiện, Công an phường Cẩm Lệ tập trung quản lý các nhóm đối tượng, đẩy mạnh công tác cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện, lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện đối với 13 trường hợp, vận động 13 trường hợp tham gia cai nghiện tự nguyện; đồng thời, phát hiện, xử lý 3 trường hợp liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật.

Tại hội nghị, Công an phường Cẩm Lệ tiếp tục phát động Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, kể từ 14-10 đến 27-11. Đợt cao điểm mới đặt ra yêu cầu duy trì liên tục các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý đối tượng, kiểm soát địa bàn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, không để những nguy cơ đã được phát hiện tái diễn hoặc phát sinh phức tạp.

P.V

Lãnh đạo phường Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm đã thực hiện.