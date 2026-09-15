Công an phường Bồ Đề tuyên truyền phòng, chống vũ khí, vật liệu nổ tại trường học

Chồng bỏ đi từ năm 2023, Huỳnh Thị Nghĩa (ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống cùng mẹ chồng và đi làm thuê để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Nghĩa đã dùng dao sát hại mẹ chồng.