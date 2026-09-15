Công an phường Bồ Đề tuyên truyền phòng, chống vũ khí, vật liệu nổ tại trường học
Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, Công an phường Bồ Đề, Hà Nội, tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Qua đó, giúp các em chủ động nhận biết, phòng tránh và xử lý đúng cách khi phát hiện các vật thể nghi nguy hiểm.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-phuong-bo-de-tuyen-truyen-phong-chong-vu-khi-vat-lieu-no-tai-truong-hoc-post668475.antd