Công an phường Bình Tân, TPHCM: Tuyên truyền kỹ năng an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân

Được biết, đây là chuỗi hoạt động giáo dục trong chương trình “Cùng em vững bước”, tuyên truyền và hỗ trợ thiết thực dành cho thiếu nhi, học sinh Tiểu học và THCS trên cả nước. Thông qua buổi học, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân và Công an P.Bình Tân nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh. Đồng thời trang bị kiến thức về an toàn giao thông, qua đó giúp các em hiểu và chấp hành khi tham gia giao thông một cách an toàn.

Tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ - cán bộ Công an P.Bình Tân đã thông tin, phổ biến những quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ - cán bộ Công an P.Bình Tân đặt câu hỏi cho các em học sinh sau khi chiếu video các tình huống về giao thông

Thiếu tá Thọ tập trung phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông, sau khi cho các em học sinh xem video các tình huống cụ thể, như: chuyển hướng không quan sát, không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt xe không bảo đảm an toàn... Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết làm gì khi đi qua ngã tư dù có tín hiệu đèn xanh - đèn đỏ, khi đi gần xe tải, xe container và chủ động phòng tránh những tình huống nguy hiểm khi lưu thông trên đường.

Thông qua hình ảnh, video về một số vụ tai nạn giao thông điển hình, Thiếu tá Thọ phân tích nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm. Qua đó, cảnh báo học sinh về những nguy cơ mất an toàn từ việc chạy quá tốc độ, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng; đồng thời nhấn mạnh những hệ lụy của việc giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Nội dung tuyên truyền được truyền đạt trực quan, ngắn gọn, dễ hiểu, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ đặt câu hỏi và giải đáp các thắc mắc cho học sinh

Trong khi đó, Thượng úy Nguyễn Trọng Đức Anh - Tổ an ninh, cán bộ Công an P.Bình Tân tuyên truyền về Phòng, chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng. Với cách tuyên truyền dí dỏm của cán bộ tuyên truyền trẻ đã khiến các bạn học sinh thích thú, phối hợp nhiệt tình; không ít lần chú Đức Anh làm cả sân trường “náo loạn” về độ hài hước trong bài giảng.

Thượng úy Đức Anh nêu ra tình trạng bạo lực học đường hiện nay và cảnh báo các diễn biến phức tạp cho các em biết và tránh gặp phải, như: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của học sinh...

Trong bài giảng, cán bộ trẻ đã đặc biệt nêu ra điều đáng lo ngại, lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như: va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội,…

Với cách tuyên truyền dí dỏm, hài hước Thượng úy Nguyễn Trọng Đức Anh - Tổ an ninh, cán bộ Công an P.Bình Tân chiếm trọn tình yêu của các em học sinh sáng ngày 09/11

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ bạo lực, xâm hại; tự bảo vệ, tìm kiếm sự trợ giúp và thông báo kịp thời khi phát hiện vụ việc cho thầy cô giáo hoặc phụ huynh... Ngoài ra, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được tuyên truyền viên truyền tải đến các em học sinh trong buổi sáng cùng ngày, như: Không ăn uống ở những gánh hàng rong xung quanh trường, không ăn uống khi thực phẩm không rõ nguồn gốc…

Trong phần hướng dẫn học sinh sử dụng Internet an toàn, ứng xử văn minh trên mạng xã hội, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện những nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng. Thượng úy Đức Anh đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này, và được các em học sinh hưởng ứng, phối hợp nhiệt tình.

Cô Nguyễn Kim Đào - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân tặng hoa hai cán bộ tuyên truyền của Công an P.Bình Tân

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an phường Bình Tân cùng nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với gia đình trong công tác giáo dục pháp luật, bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện cho các em.