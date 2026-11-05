Công an phường Bàn Thạch tiếp nhận nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Lãnh đạo phường Bàn Thạch chứng kiến việc bàn giao từ Văn phòng Đảng ủy phường sang Công an phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung bàn giao, tập trung chuyển giao hồ sơ, tài liệu và những nhiệm vụ đang triển khai. Theo đó, hai bên tiến hành ký kết biên bản bàn giao, chính thức chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 phường cho Công an phường tiếp nhận, thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường đề nghị Công an phường khẩn trương tiếp nhận, rà soát toàn bộ hồ sơ, công việc đang triển khai, không để gián đoạn hoặc tồn đọng nhiệm vụ; đồng thời chủ động tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả Chiến dịch 90 ngày đêm phát triển công dân số, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Văn Nguyên Hiền - Phó Trưởng Công an phường Bàn Thạch xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mong muốn Văn phòng Đảng ủy tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong giai đoạn đầu tiếp nhận, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được thông suốt, hiệu quả.