Công an phường Bàn Thạch bắt giữ đối tượng truy nã nhiễm HIV

Đối tượng Nguyễn Bồi Linh thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Công an phường Bàn Thạch đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung truy bắt đối tượng Nguyễn Bồi Linh (1984, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng), bị truy nã về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Quyết định truy nã ngày 8-10-2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Bồi Linh.

Qua thời gian triển khai lực lượng truy bắt theo kế hoạch, xác định đây là đối tượng nghiện ma tuý nặng, đã nhiễm HIV và thường xuyên mang theo hung khí bên mình, sẵn sàng tấn công lại lực lượng Công an. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao không để đối tượng có điều kiện tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật để gây án, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Bồi Linh khi đối tượng xuất hiện trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Trung tá Văn Nguyên Hiền - Phó Trưởng Công an phường Bàn Thạch phát biểu tại buổi khen thưởng.

Lãnh đạo Công an phường Bàn Thạch khen thưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng cho Trại tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bàn Thạch trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.