Sáng 18-11, Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết, đơn vị vừa quyên góp, hỗ trợ chi phí đi đường cho một gia đình quê tỉnh Nghệ An gặp khó khăn khi đi xe môtô về quê.

Công an phường Bắc Cam Ranh hỗ trợ gia đình anh Ng. trên đường về quê.

Theo đó, chiều 17-11, anh Võ Trường Ng. cùng vợ và con nhỏ đến Công an phường Bắc Cam Ranh nhờ giúp đỡ. Gia đình anh Ng. sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Do kinh tế khó khăn, anh chở vợ con theo Quốc lộ 1 về quê bằng xe môtô. Khi đến phường Bắc Cam Ranh, gia đình đã hết tiền ăn uống và đổ xăng để đi tiếp.

Thương hoàn cảnh đó gia đình anh Ng., cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bắc Cam Ranh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã chung tay quyên góp được 4 triệu đồng để giúp đỡ gia đình anh. Món quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của lực lượng Công an đối với Nhân dân.