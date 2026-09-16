Công an phường Bà Rịa: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở
Sáng 16/9, Công an phường Bà Rịa (TPHCM) phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực 23 tổ chức hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng làm công tác PCCC tại cơ sở trên địa bàn phường.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Nguyễn Khánh Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa; Thiếu tá Nguyễn Ngọc Huy - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 23, cùng các Trưởng Ban điều hành và lực lượng dân phòng PCCC tại 15 khu phố trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyễn Khánh Duy đề nghị các lực lượng tham gia huấn luyện nghiêm túc tiếp thu kiến thức, kỹ năng được hướng dẫn; chủ động vận dụng vào thực tiễn địa bàn, nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn về PCCC.
Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng dân phòng và Ban điều hành khu phố trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn; qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn phường Bà Rịa.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cong-an-phuong-ba-ria-huan-luyen-nghiep-vu-pccc-va-cnch-cho-luc-luong-co-so_197777.html