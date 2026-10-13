Công an phường Ba Ngòi xử phạt 3,5 triệu đồng đối với tài xế xe ben đổ trộm chất thải rắn

Ngày 13-10, đại diện Công an phường Ba Ngòi cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.L (sinh năm 1975, trú thôn Văn Thủy, xã Cam An) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái phép.

Hiện trường vụ đổ trộm chất thải rắn bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó, trưa 27-9, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an phường Ba Ngòi phối hợp với Tổ dân phố Giải Phóng kiểm tra, phát hiện ông L.V.L đang điều khiển xe ben biển số 85C-010xx đổ chất thải rắn xuống thửa đất ven đường thuộc Tổ dân phố Giải Phóng. Tại hiện trường, ông L. không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Ba Ngòi đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông L.V.L.

Công an phường đề nghị các tổ chức, cá nhân, nhất là đơn vị vận tải và chủ thầu xây dựng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổ chất thải đúng nơi quy định. Khi phát hiện hành vi đổ trộm chất thải, xả rác bừa bãi hoặc gây ô nhiễm môi trường, người dân thông báo cho Công an phường qua số điện thoại 02583.997.009 để phối hợp xử lý kịp thời.